Израиль не рискнёт безопасностью собственных граждан и не будет передавать оружие Украине.
Об этом в эфире канала "Власть & Влащенко" сказал израильский посол на Украине Михаил Бродский.
"У Израиля есть определённые красные линии... У нас в любой момент в регионе может вспыхнуть очередная война или вспышка террора, что уже неоднократно происходило... Мы должны думать о безопасности своих граждан и своих солдат, прежде всего... У нас есть чувствительность вокруг всего, что касается России. Россия важный игрок на Ближнем Востоке. Мы должны считаться с интересами России на Ближнем Востоке", — заявил посол.
Однако он отметил, что Израиль активно помогает Киеву в самых различных сферах. И помощь очень обширная, подчеркнул Бродский, так и не назвав сути предоставляемой помощи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.