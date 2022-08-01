Израиль отказался поставлять оружие Украине из-за России

Израиль не рискнёт безопасностью собственных граждан и не будет передавать оружие Украине.

Об этом в эфире канала "Власть & Влащенко" сказал израильский посол на Украине Михаил Бродский.

"У Израиля есть определённые красные линии... У нас в любой момент в регионе может вспыхнуть очередная война или вспышка террора, что уже неоднократно происходило... Мы должны думать о безопасности своих граждан и своих солдат, прежде всего... У нас есть чувствительность вокруг всего, что касается России. Россия важный игрок на Ближнем Востоке. Мы должны считаться с интересами России на Ближнем Востоке", — заявил посол.

Однако он отметил, что Израиль активно помогает Киеву в самых различных сферах. И помощь очень обширная, подчеркнул Бродский, так и не назвав сути предоставляемой помощи.