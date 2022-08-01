НМ ДНР стала обладателем трофейного британского БТР AT-105 Saxon образца НАТО

Нотовское вооружение всё чаще попадает в руки ВС РФ и союзным силам. Кроме гаубиц М777, самоходных артиллерийских установок (САУ) "Цезарь" и другой тяжёлой боевой техники, попадаются и другие экземпляры. Так, сообщается о новом трофее — британском бронетранспортёре (БТР) AT-105 Saxon, который недавно прибыл на Украину в качестве военной помощи ВСУ.

Данный экземпляр попал в руки НМ ДНР без явных повреждений, пишет "Военное обозрение". Вариантов его использования два, сообщает источник. Либо трофейный Saxon будет отправлен для изучение на один из заводов, либо бойцы союзных сил поставят его на службу для освобождения республики. Но, учитывая, что данный БТР производится в Британии с 970-х годов, то передовые технологии в нём можно обнаружить едва ли. На Saxon нанесли маркировку Z.