Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Haber7: Путин анонсировал новую "неудержимую" гиперзвуковую ракету
Белый дом поддержал поездку Пелоси на Тайвань и призвал её не бояться Китая
Для участников онлайн-голосования проведут акцию "Миллион призов"
"Форточка": Запад создаёт в Молдавии центр противодействия контрабанде оружия
В Уфе водительница Lada XRAY сбила четырёхлетнюю девочку
Эксперт МГИМО раскритиковал идею покупки Россией иностранных БПЛА
Биолог: гигантские испанские слизни, обнаруженные в Москве, наносят вред природе
Константинов: Украиной командуют голограммы и картинки
Литовкин: РФ поддержит идею Байдена создать новую систему контроля вооружения

НМ ДНР стала обладателем трофейного британского БТР AT-105 Saxon образца НАТО

Силовые структуры

Нотовское вооружение всё чаще попадает в руки ВС РФ и союзным силам. Кроме гаубиц М777, самоходных артиллерийских установок (САУ) "Цезарь" и другой тяжёлой боевой техники, попадаются и другие экземпляры. Так, сообщается о новом трофее — британском бронетранспортёре (БТР) AT-105 Saxon, который недавно прибыл на Украину в качестве военной помощи ВСУ.

Данный экземпляр попал в руки НМ ДНР без явных повреждений, пишет "Военное обозрение". Вариантов его использования два, сообщает источник. Либо трофейный Saxon будет отправлен для изучение на один из заводов, либо бойцы союзных сил поставят его на службу для освобождения республики. Но, учитывая, что данный БТР производится в Британии с 970-х годов, то передовые технологии в нём можно обнаружить едва ли. На Saxon нанесли маркировку Z.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
НМ ДНР стала обладателем трофейного британского БТР AT-105 Saxon образца НАТО
Haber7: Путин анонсировал новую "неудержимую" гиперзвуковую ракету
Белый дом поддержал поездку Пелоси на Тайвань и призвал её не бояться Китая
Предсказания американских провидцев о России идут вразрез с желаниями политиков
Для участников онлайн-голосования проведут акцию "Миллион призов"
"Форточка": Запад создаёт в Молдавии центр противодействия контрабанде оружия
В Уфе водительница Lada XRAY сбила четырёхлетнюю девочку
Эксперт МГИМО раскритиковал идею покупки Россией иностранных БПЛА
Биолог: гигантские испанские слизни, обнаруженные в Москве, наносят вред природе
Константинов: Украиной командуют голограммы и картинки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников