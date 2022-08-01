Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко в попытке получить очередное оружие от Запада, сделал громкое заявление.

В интервью Newsweek он сказал, что ВСУ нуждаются в передовом вооружении, включая самолёты F-16. Экс-президент Незалежной отметил, что армия сейчас готовится к контратаке на Херсонском направлении с использованием "дальней" артиллерии, предоставленной США и их союзниками. Для этого Киеву нужны современная ПВО и самолёты.

"Не только танки Leopard или гаубицы M777 изменят игру. Истребитель F-16 изменит игру, потому что мы сможем остановить российское господство в воздушном пространстве”, — отметил Порошенко.

По его словам, РФ якобы перегружена и истощена, а он просит "своих друзей" предоставить нужное вооружение, поскольку у Украины сегодня "очень узкое окно возможностей”. Бывший президент утверждает, что спецоперация России должна "заглохнуть" к концу года, и чем больше Запад вооружит Киев, тем скорее Украина "победит".

Тем временем, пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джон Кирби сказал, что, хотя Вашингтон обсуждает возможность поставки самолётов Украине, в ближайшей перспективе это вряд ли произойдёт.