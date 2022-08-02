ВСУ разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР во время обстрела из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обстреле Первомайска из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS разрушили крупное предприятие "Первомайскуголь".

Эксперты из представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что украинская армия выпустила по городу 12 ракет из американских систем в 02:40 по местному времени.

Помимо "Первомайскугля", повреждены Городской центр культуры и досуга "Заря", комплексная детско-юношеская спортивная школа "Юность", отделение Пенсионного фонда, магазин и пять многоквартирных домов.

"В населённом пункте Первомайск разрушено здание предприятия "Первомайскуголь" в результате обстрелов ВСУ", — подтвердили в ведомстве.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев консультируется с Вашингтоном перед нанесением ударов из РСЗО HIMARS. По его словам, США могут отменять атаки, если их не устраивают намеченные цели.