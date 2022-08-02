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ВСУ разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР во время обстрела из РСЗО HIMARS

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обстреле Первомайска из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS разрушили крупное предприятие "Первомайскуголь".

ВСУ разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР во время обстрела из РСЗО HIMARS

Эксперты из представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что украинская армия выпустила по городу 12 ракет из американских систем в 02:40 по местному времени.

Помимо "Первомайскугля", повреждены Городской центр культуры и досуга "Заря", комплексная детско-юношеская спортивная школа "Юность", отделение Пенсионного фонда, магазин и пять многоквартирных домов.

"В населённом пункте Первомайск разрушено здание предприятия "Первомайскуголь" в результате обстрелов ВСУ", — подтвердили в ведомстве.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев консультируется с Вашингтоном перед нанесением ударов из РСЗО HIMARS. По его словам, США могут отменять атаки, если их не устраивают намеченные цели.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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