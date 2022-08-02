Скибицкий: перед ударами из РСЗО HIMARS Киев консультируется с США

Американские специалисты могут отменять удары ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, если их не устраивает намеченная цель. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В интервью The Telegraph он отметил, что украинская армия, применяя РСЗО HIMARS, руководствуется данными, полученными в режиме реального времени. По словам Скибицкого, США не передают Киеву непосредственные сведения для наведения.

Представитель Минобороны Украины подчеркнул: речь идёт только о консультациях между сотрудниками разведок обеих стран перед запуском ракет.

"Вашингтон может остановить любые потенциальные атаки, если американцы недовольны намеченной целью", — сказал Скибицкий.

Ранее он сообщил, что Киев проводит военные операции совместно с Варшавой. Как пояснил разведчик, практически 90 процентов помощи поступает на Украину от Польши.