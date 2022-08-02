Американские специалисты могут отменять удары ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, если их не устраивает намеченная цель. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
В интервью The Telegraph он отметил, что украинская армия, применяя РСЗО HIMARS, руководствуется данными, полученными в режиме реального времени. По словам Скибицкого, США не передают Киеву непосредственные сведения для наведения.
Представитель Минобороны Украины подчеркнул: речь идёт только о консультациях между сотрудниками разведок обеих стран перед запуском ракет.
"Вашингтон может остановить любые потенциальные атаки, если американцы недовольны намеченной целью", — сказал Скибицкий.
Ранее он сообщил, что Киев проводит военные операции совместно с Варшавой. Как пояснил разведчик, практически 90 процентов помощи поступает на Украину от Польши.
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