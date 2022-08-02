Силы РФ и ЛНР успешно развивают наступление на город Соледар

Продолжается наступление союзных сил в спецоперации на Украине.

Пехота ЛНР, поддерживаемая артиллеристами, продолжает наступать в направлении Соледара. Об этом сообщил портал ANNA NEWS.

По информации бойца Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Хмель", националисты ВСУ действуют агрессивно. Военнослужащий отметил, что на подступах к Соледару бандеровцы применяют все имеющиеся у них вооружения.

Например, для сдерживания наступления объединённой армии России и ЛНР вооруженные формирования Украины применяют уже печально известные мины нажимного действия ПФМ-1 "Лепесток".

Ополченец также заявил, что войска освободителей продвигаются и делают это с радостью, зная, что освобождают от оккупантов собственную землю.