Продолжается наступление союзных сил в спецоперации на Украине.
Пехота ЛНР, поддерживаемая артиллеристами, продолжает наступать в направлении Соледара. Об этом сообщил портал ANNA NEWS.
По информации бойца Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Хмель", националисты ВСУ действуют агрессивно. Военнослужащий отметил, что на подступах к Соледару бандеровцы применяют все имеющиеся у них вооружения.
Например, для сдерживания наступления объединённой армии России и ЛНР вооруженные формирования Украины применяют уже печально известные мины нажимного действия ПФМ-1 "Лепесток".
Ополченец также заявил, что войска освободителей продвигаются и делают это с радостью, зная, что освобождают от оккупантов собственную землю.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.