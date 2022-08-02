Рожин: противник будет уходить на границу Днепропетровской области

Украинская армия будут уходить к Павлгораду на границу Днепропетровской области. Однако сперва Вооружённым силам России надо решить текущую проблему с Краматорском, Артёмовском и Славянском.

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, после того, как будет освобождена славянско-краматорская агломерация "встанет вопрос Красноармейска (Покровск)", где есть оборонительные позиции.

"Надо еще решать вопрос группировки, которая опирается на Угледар, Марьинку, Курахово и Новоселово. Они ещё попытаются оборонять Дзержинск (Торецк). Потом противник будет смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артёмовском. Там уже местность чуть попроще, там уже будет поменьше укрепленных позиций", — в интервью "Украина.ру" заявил аналитик.

Он отметил, что если события в спецоперации пойдут по плану ВС РФ, то осенью у российской армии будут возможности для продвижения.