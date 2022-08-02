Леонков: Украина в ходе СВО побеждает только в медиапространстве

Из-за теракта в Севастополе Киев может одержать очередную победу. Однако это будет успех в медиапространстве.

Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Леонков.

В воскресенье БПЛА атаковал двор штаба ЧФ РФ в Севастополе. В результате праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в городе отменили.

"Украина уже пишет, что атаковала штаб с помощью беспилотников. Но люди могут по-разному оценивать такие вещи. Можно подумать, что прилетели "Байрактары” и нанесли удар ракетами или бомбами, но на самом деле мелочь сбросила, маломощную взрывчатку, и люди были ранены осколками. Никто не собирается это расследовать. А украинские общественные СМИ уже живо описывают, как это произошло”, — в интервью изданию "Украина.ру" заявил эксперт.

По его словам, в информационном поле Украина пытается одерживать одну победу за другой, даже если Россия это отрицает.

"Это неважно, важно, кто первый сказал”, — подытожил Леонков.