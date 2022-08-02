Росгвардейцы уничтожили 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили и уничтожили 13 операторов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Луганской Народной Республике.

В пресс-службе ведомства отметили, что координаты операторов БПЛА были зафиксированы в результате разведки на территории ЛНР.

"Операторы уничтожены огнём артиллерии", — прокомментировали в Росгвардии.

Кроме того, в профильном ведомстве добавили, что в населённых пунктах ЛНР росгвардейцы изъяли 14 иностранных гранатомётов, американский огнемёт, семь противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, снаряды для мин, гранаты, четыре килограмма взрывчатых веществ и свыше 3 тысяч патронов разного калибра.

В конце июля глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что Киев собирается закупить дроны и комплектующие для беспилотников. По его словам, на эту покупку понадобится более семи миллионов долларов.