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Росгвардейцы уничтожили 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили и уничтожили 13 операторов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Луганской Народной Республике.

Росгвардейцы уничтожили 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

В пресс-службе ведомства отметили, что координаты операторов БПЛА были зафиксированы в результате разведки на территории ЛНР.

"Операторы уничтожены огнём артиллерии", — прокомментировали в Росгвардии.

Кроме того, в профильном ведомстве добавили, что в населённых пунктах ЛНР росгвардейцы изъяли 14 иностранных гранатомётов, американский огнемёт, семь противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, снаряды для мин, гранаты, четыре килограмма взрывчатых веществ и свыше 3 тысяч патронов разного калибра.

В конце июля глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что Киев собирается закупить дроны и комплектующие для беспилотников. По его словам, на эту покупку понадобится более семи миллионов долларов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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