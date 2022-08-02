Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил о последнем шансе Вооружённых сил Украины сдаться в плен в Авдеевке.
Националисты могут использовать свой последний шанс, заявил замминистра информации ДНР в своём аккаунте мессенджера.
"Наши военные спецподразделения организовали FM-радиовещание под Авдеевкой, призывая украинских солдат прекратить бессмысленное сопротивление и спасти свои жизни, сложив оружие. Думаю, это последний шанс для украинских солдат”, — в частности, пишет Безсонов.
Ранее он заявлял, что освобождение населённого пункта Пески поможет взять в кольцо Авдеевку.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.