Даниил Безсонов: у ВСУ остался последний шанс сдаться в Авдеевке

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил о последнем шансе Вооружённых сил Украины сдаться в плен в Авдеевке.

Националисты могут использовать свой последний шанс, заявил замминистра информации ДНР в своём аккаунте мессенджера.

"Наши военные спецподразделения организовали FM-радиовещание под Авдеевкой, призывая украинских солдат прекратить бессмысленное сопротивление и спасти свои жизни, сложив оружие. Думаю, это последний шанс для украинских солдат”, — в частности, пишет Безсонов.

Ранее он заявлял, что освобождение населённого пункта Пески поможет взять в кольцо Авдеевку.