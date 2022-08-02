Российской армии в районе Песок удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиационных ударов.
Также ВС РФ смогли добиться тактических успехов, сообщил аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов ранее заявлял, что подразделения Донецкой Народной Республики на данный момент пытаются окружить город Авдеевку.
"Есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. В районе Песок удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов", — цитирует эксперта издание "Украина.ру".
Если Вооружённым силам России удастся взять посёлок, это серьёзно изменит ситуацию на донецком направлении, подытожил Рожин.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.