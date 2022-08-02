Рожин: взятие Песок серьёзно изменит ситуацию на донецком направлении

Российской армии в районе Песок удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиационных ударов.

Также ВС РФ смогли добиться тактических успехов, сообщил аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов ранее заявлял, что подразделения Донецкой Народной Республики на данный момент пытаются окружить город Авдеевку.

"Есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. В районе Песок удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов", — цитирует эксперта издание "Украина.ру".

Если Вооружённым силам России удастся взять посёлок, это серьёзно изменит ситуацию на донецком направлении, подытожил Рожин.