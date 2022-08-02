Лукашенко: Белоруссия не поддерживает Украину в конфликте из-за санкций

Белорусский лидер Александр Лукашенко отреагировал на обвинения в одобрении военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине. По словам президента, власти этой страны называют его агрессором.

"А как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до боевых действий?" — сказал руководитель республики, слова которого приводит БелТА.

Как подчеркнул глава Белоруссии, Киев поддержал ограничительные меры против Минска, в том числе закрытие воздушного пространства страны. По мнению Лукашенко, Украина действовала под контролем США.

"У меня ещё хватает терпения", — добавил лидер.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что президент Белоруссии не вступает в конфликт на Украине из-за соответствующей просьбы Москвы. При этом Киеву выгодно участие Минска в боевых действиях, так как в этом случае ввести войска сможет Варшава, отметил специалист.