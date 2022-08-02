Белорусский лидер Александр Лукашенко отреагировал на обвинения в одобрении военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине. По словам президента, власти этой страны называют его агрессором.
"А как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до боевых действий?" — сказал руководитель республики, слова которого приводит БелТА.
Как подчеркнул глава Белоруссии, Киев поддержал ограничительные меры против Минска, в том числе закрытие воздушного пространства страны. По мнению Лукашенко, Украина действовала под контролем США.
"У меня ещё хватает терпения", — добавил лидер.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что президент Белоруссии не вступает в конфликт на Украине из-за соответствующей просьбы Москвы. При этом Киеву выгодно участие Минска в боевых действиях, так как в этом случае ввести войска сможет Варшава, отметил специалист.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.