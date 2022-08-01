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Ищенко: если бы не Кремль, бойцы Лукашенко давно бы крошили ВСУ

Силовые структуры

Киев очень заинтересован во вступлении Минска в боевые действия СВО, поскольку это "откроет ворота" Варшаве.

Ищенко: если бы не Кремль, бойцы Лукашенко давно бы крошили ВСУ

Об этом в прямом эфире "Говорит Москва" сообщил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, белорусские власти, невзирая на угрозы враждебно настроенной Польши, негласно содействуют РФ, позволяя ВС России перемещаться по Белоруссии и уничтожать военную инфраструктуру на севере Незалежной.

"Если бы Лукашенко не удерживали из Кремля, то с его характером, давно бы спровоцировали. В принципе, Украине и ее союзникам выгодно открытое задействование Белоруссии", — говорит аналитик.

Он подчеркнул, что поводом для присоединения армии Польши к ВСУ послужат именно контрмеры Белоруссии в отношении Украины. А Варшава уже наращивает военно-технический потенциал и хочет довести свой состав группировки до 400 тысяч "штыков".

Ищенко отметил, что вступление в конфликт польской армии окажет Киеву существенную поддержку. Также у Украины есть надежда, что Варшава потянет за собой Литву — Латвию — Эстонию, активизируется Румыния, давно посматривающая на территории на Западной Украине. Следовательно, Украина резонно полагает, что всё это изменит баланс в их пользу, заявил политолог.

Поэтому Киев провоцирует Минск на открытое выступление. Пока не получается.

"Будем надеяться, что и не получится", — подытожил обозреватель.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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