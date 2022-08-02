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При обстреле Донецка боевиками ВСУ погибла девушка

Силовые структуры

Украинские националисты нанесли очередной удар по центру Донецка.

Жертвой боевиков стала продавщица магазина. Также ранен местный житель.

Об этом сообщает телеканал "360".

Во время "прилёта" осколки попали в дом на Киевском проспекте, где на первом этаже находится магазин. В результате девушка-продавец получила ранения от которых скончалась.

Второй пострадавший — это мужчина, находившийся в салоне своего автомобиля, когда бандеровцы открыли огонь. В лобовое стекло легковушки попал осколок. Мужчину вытащили из авто очевидцы происшествия.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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