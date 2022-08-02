Украинские националисты нанесли очередной удар по центру Донецка.
Жертвой боевиков стала продавщица магазина. Также ранен местный житель.
Об этом сообщает телеканал "360".
Во время "прилёта" осколки попали в дом на Киевском проспекте, где на первом этаже находится магазин. В результате девушка-продавец получила ранения от которых скончалась.
Второй пострадавший — это мужчина, находившийся в салоне своего автомобиля, когда бандеровцы открыли огонь. В лобовое стекло легковушки попал осколок. Мужчину вытащили из авто очевидцы происшествия.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.