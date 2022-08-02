Кнутов: боевикам из нацбата "Азов"* может грозить пожизненное заключение в РФ

Решение Верховного суда признать националистический батальон "Азов"* террористической организацией должно распространиться на другие праворадикальные формирования, которых на Украине после начала спецоперации становится всё больше и больше. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, теперь члены нацбата несут совершенно другую ответственность не только за совершённые преступления, но и за участие в данной организации. Более того, "Азов"* активно финансировался странами Запада. НАТО и США предоставляли националистам вооружение, направляли на Украину военных инструкторов для обучения боевиков.

"Можно говорить о том, что США и НАТО являются спонсорами терроризма", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Согласно законодательству Российской Федерации, участникам террористических организаций может грозить срок от восьми лет до пожизненного заключения, всё зависит от совершённых ими преступлений, заявил Кнутов.

"Военнослужащим ВСУ за участие в боевых действиях и даже воинские преступления могут назначить одни сроки. Для членов террористической организации за эти же самые преступления тяжесть ответственности возрастает, причём, значительно", — объяснил эксперт.

На территории ДНР действует более жёсткий Уголовный кодекс и допускается смертная казнь, заявил Кнутов.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.