Глава ОНК Москвы: в полку "Азов"* практиковалось людоедство

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, ссылаясь на показания одного из пленных боевиков, сообщил, что в украинском националистическом полку "Азов"* практиковался каннибализм.

"В "Азове"* практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков", — проинформировал он.

Волков рассказал, что попавшие в плен азовцы* держались отдельно от остальных украинских военнопленных, с презрением относясь к ним.

"Мы видим формирование уголовной экстремистской организации. Считаю необходимым признать "Азов" международной террористической организацией", — заключил председатель ОНК, выступая в роли свидетеля на заседании суда.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее военкоры рассказывали, как террористы из нацбатальона "Азов"* расстреливали пытавшихся сдаться украинских солдат. Также они причастны и к другим военным преступлениям, к примеру, к удерживанию в качестве заложников мирных граждан.