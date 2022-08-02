Рожин: КНР готов нанести самый болезненный удар по США

Народная освободительная армия Китая — НОАК приведена в состояние повышенной готовности.

Напряженную обстановку, сложившуюся вокруг посещения спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня, прокомментировал эксперт Борис Рожин.

Он напомнил о неоднократном заявлении МИД Китая о том, что визит американского политика на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР и будет являться нарушением суверенитета Поднебесной.

Также обозреватель указал на неоднократные предупреждения, что китайские военные не будут наблюдателями провокаций США, а предпримут решительные меры для защиты территориальной целостности государства.

Но самый болезненный удар по Штатам со стороны Пекина, который "задерёт цену за визит Пелоси до заоблачных высот" — это удар гиперзвуковыми и баллистическими ракетами по заводам Тайваня, производящим полупроводники, пишет "Украина.ру". Последствия ощутят везде, подытожил Рожин.