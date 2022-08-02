Военный эксперт Рожин: пока Россия занята Украиной, США развяжут "другую" войну

Вашингтон давно подготовил целую "кучу" кризисных ситуаций по всей планете. Эти угрозы могут полыхнуть в любой момент.

Об этом сообщил аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отметил, как на примере Сербии можно видеть, что ситуацию в мире можно "поджечь" буквально за пару дней. То же самое сейчас проиходит и в ситуации с Тайванем. Но готов ли Вашингтон форсировать данные кризисы, спрашивает обозреватель.

"До промежуточных выборов они постараются ещё какой-нибудь конфликт развязать, потому что для администрации Байдена нужно предъявить какую-то победу на внешнеполитическом треке. Сейчас предъявить им особенно нечего (Афганистан, сомнительная кампания на Украине, провальные визиты на Ближний Восток и неудача с саммитом Америк)", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил эксперт.

Выходит, что Белому дому нужна небольшая, но победоносная война, для этого США и провоцируют кризисы, они рискнут их спровоцировать, иначе правящую партию ждёт поражение на промежуточных выборах, подытожил Рожин.