Вашингтон давно подготовил целую "кучу" кризисных ситуаций по всей планете. Эти угрозы могут полыхнуть в любой момент.
Об этом сообщил аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Он отметил, как на примере Сербии можно видеть, что ситуацию в мире можно "поджечь" буквально за пару дней. То же самое сейчас проиходит и в ситуации с Тайванем. Но готов ли Вашингтон форсировать данные кризисы, спрашивает обозреватель.
"До промежуточных выборов они постараются ещё какой-нибудь конфликт развязать, потому что для администрации Байдена нужно предъявить какую-то победу на внешнеполитическом треке. Сейчас предъявить им особенно нечего (Афганистан, сомнительная кампания на Украине, провальные визиты на Ближний Восток и неудача с саммитом Америк)", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил эксперт.
Выходит, что Белому дому нужна небольшая, но победоносная война, для этого США и провоцируют кризисы, они рискнут их спровоцировать, иначе правящую партию ждёт поражение на промежуточных выборах, подытожил Рожин.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.