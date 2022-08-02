Кедми о войне США с Китаем: будет уничтожен весь тихоокеанский флот Штатов

США в случае войны с Китаем может потерять очень многое.

Об этом сообщил военный эксперт и бывший глава спецслужбы Израиля Яков Кедми.

"У США нет сил, чтобы защитить Тайвань. У американцев нет достаточных сил и ресурсов в регионе. А что касается войны между Китаем и США, то, если американцы хотят вмешаться, пусть вмешиваются”, — заявил аналитик.

Он отметил, что эта война будет тотальной. И победу в ней одержат отнюдь не американцы. Они не могут этого не понимать, подчеркнул обозреватель в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым”.

"Весь тихоокеанский флот США будет уничтожен, все японские и американские базы в Тихом океане будут уничтожены. Три авианосные группы и несколько городов на западном побережье США были бы уничтожены. Это было бы сокрушительное поражение. Хотят ли они рискнуть? Пусть рискуют”, — подытожил Кедми.