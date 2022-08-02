Эксперты: в "Херсонском сражении" будет участвовать и Запад

Некоторые аналитики оценили масштаб прогнозируемого ими "Херсонского сражения".

Украинская власть уже давно заявила, что готовит крупное наступление на южную часть Украины. Эксперты отмечают, что планы у Киева грандиозные. Но для реализации задуманного украинскими националистами, понадобится немалый численный состав ВСУ, а также много боевой техники.

Только Британия сейчас занимается подготовкой 10 тыс. украинских военнослужащих. Польша и ФРГ тоже обучает боевиков украинских ВС.

"Группировка может иметь примерно 100 западных бронетранспортеров М113 и VAB и порядка 50-100 155-мм артиллерийских систем M109, М777 и CAESAR, около тридцати 105-мм гаубиц L119. Артиллерийскую поддержку будут осуществлять реактивные системы М270 и HIMARS", — пишут обозреватели "МК".

Эксперты считают, что кроме украинских боевиков в "Херсонском сражении" примут участие и иностранные наёмники. Если Генштаб Украины грамотно проработает план наступления, то у ВСУ якобы есть возможность взять в кольцо союзные силы в этом районе, уверены некоторые эксперты.

По такому плану Киева украинские власти могут потребовать переговоры на собственных условиях, пишут аналитики.