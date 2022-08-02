МО РФ: прямая вовлечённость США в боевые действия на Украине доказана

Согласование американцами каждой цели перед ударами РСЗО HIMARS на Украине доказывает, что Вашингтон напрямую вовлечён в конфликт, несмотря на все заявления Пентагона и администрации президента США.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что глава ГУР Минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий заявил западным СМИ, что перед запусками ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS между представителями разведывательных служб Украины и Штатов идут консультации, которые позволяют США остановить любые атаки, если Вашингтон недоволен намеченной целью.

"Это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине", — подчеркнул Конашенков, уточнив, что российское военное ведомство зафиксировало и на будущее учло это официальное признание.

Политическую, моральную и уголовную ответственность за расстрел пленных в Еленовке и прочие военные преступления вместе с Зеленским несёт администрация американской власти, подытожил генерал-лейтенант.

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