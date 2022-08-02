Соединённые Штаты будут выделять деньги и оружие Украине пока там не останется людей.
Об этом сообщил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.
Он, в частности, заявил, что американское оружие будет поставляться Украине для борьбы с Российской Федерацией "до последнего человека".
"Мне нравится путь, по которому мы идём. С американским оружием и деньгами Украина будет сражаться с Россией до последнего человека", — сказал американский политик.
В России уже не раз и не два обращали внимание, что цель коллективного Запада — совсем не в том, чтобы помочь киевскому режиму, а в том, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию и ослабить РФ.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.