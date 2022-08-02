Сенатор США: будем выделять деньги и оружие Украине пока там не останется людей

Соединённые Штаты будут выделять деньги и оружие Украине пока там не останется людей.

Об этом сообщил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.

Он, в частности, заявил, что американское оружие будет поставляться Украине для борьбы с Российской Федерацией "до последнего человека".

"Мне нравится путь, по которому мы идём. С американским оружием и деньгами Украина будет сражаться с Россией до последнего человека", — сказал американский политик.

В России уже не раз и не два обращали внимание, что цель коллективного Запада — совсем не в том, чтобы помочь киевскому режиму, а в том, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию и ослабить РФ.