Леонков: армия Китая может организовать морскую и воздушную блокаду Тайваня

Китай под видом военных учений может блокировать Тайвань.

Это сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По сообщению Пекина, военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут проходить с 4 по 7 августа у берегов Тайваня. У КНР для этого есть весь необходимый потенциал, отметил обозреватель.

"Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. Они могут под видом учений закрыть всё морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова", — пишет агентство РИА Новости со ссылкой на эксперта.

По его словам, Китай без проблем может также устроить воздушную блокаду острова. Пекин при этом будет делать акцент на том, что Вашингтон вынудил Поднебесную пойти на этот шаг.

Напомним, сейчас в Тайбэе находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая туда вечером 2 августа.