Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Артиллеристы поздравили десантников салютом из РСЗО по складам ВСУ
Сенатор США: будем выделять деньги и оружие Украине пока там не останется людей
Зеленский о преимуществе РФ в Донбассе: "Это чувствуется в боях, там просто ад"
Ераносян: обстреляв СИЗО с "Азовом"* в Еленовке, Киев сократил “обменный фонд”
Лайма Вайкуле спела под флагом Украины: "Политика и позиция ясны"
Экономист Охрименко об обидах Киева на Германию: "В Европе быстро не делают"
МО РФ: боевики ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Сергей Марков: визит Пелоси на Тайвань станет ударом по авторитету США
Military Watch: Китай развернул комплекс DF-17 — "убийцу авианосцев"

Леонков: армия Китая может организовать морскую и воздушную блокаду Тайваня

Силовые структуры

Китай под видом военных учений может блокировать Тайвань.

Леонков: армия Китая может организовать морскую и воздушную блокаду Тайваня

Это сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По сообщению Пекина, военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут проходить с 4 по 7 августа у берегов Тайваня. У КНР для этого есть весь необходимый потенциал, отметил обозреватель.

"Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. Они могут под видом учений закрыть всё морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова", — пишет агентство РИА Новости со ссылкой на эксперта.

По его словам, Китай без проблем может также устроить воздушную блокаду острова. Пекин при этом будет делать акцент на том, что Вашингтон вынудил Поднебесную пойти на этот шаг.

Напомним, сейчас в Тайбэе находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая туда вечером 2 августа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"

На страничке Дмитрия Медведева во "ВК" появился пост, в котором доказывалось, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской Империи. Ксения Собчак считает, что аккаунт политика взломали.

На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
Норин: большие потери ВСУ не приведут к слому боевого духа Киева
Экономика и бизнес
Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ
Любовь Степушова Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье Любовь Степушова Андрей Николаев Пятая статья Устава НАТО никого ни к чему не обязывает? Андрей Николаев Ольга Лебедева Американские предсказатели: мы будем сильно завидовать России Ольга Лебедева
Силовые структуры
Воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами армии
Силовые структуры
В Киеве пообещали уничтожить Крымский мост и взять Крым с ходу
Норин: удар из HIMARS по территории России может привести к мобилизации
Силовые структуры
Норин: удар из HIMARS по территории России может привести к мобилизации
Последние материалы
Леонков: армия Китая может организовать морскую и воздушную блокаду Тайваня
Сенатор США: будем выделять деньги и оружие Украине пока там не останется людей
Зеленский о преимуществе РФ в Донбассе: "Это чувствуется в боях, там просто ад"
Ераносян: обстреляв СИЗО с "Азовом"* в Еленовке, Киев сократил “обменный фонд”
Лайма Вайкуле спела под флагом Украины: "Политика и позиция ясны"
Экономист Охрименко об обидах Киева на Германию: "В Европе быстро не делают"
МО РФ: боевики ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Сергей Марков: визит Пелоси на Тайвань станет ударом по авторитету США
Military Watch: Китай развернул комплекс DF-17 — "убийцу авианосцев"
Политолог о визите Пелоси на Тайвань: Китайцы ответят жёстко, у них нет выбора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников