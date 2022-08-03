Армия ДНР вышла к Авдеевке по минному полю: ВСУ не ожидали от нас такой наглости

Бойцы Народной милиции ДНР рассказали, как им удалось вплотную подобраться к Авдеевке. Оказалось, они совершили марш-бросок по заминированному ВСУ полю.

С 2014 года украинская армия строила настоящие укрепрайоны в Донбассе. Боевики обустраивали бетонные огневые точки, минировали подходы к населенным пунктам со стороны ДНР. Именно с этих позиций украинская артиллерия обстреливает мирные города Донбасса, а потому населённые пункты стали первой целью союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР.

Донецким ополченцам удалось с помощью хитрости вплотную подобраться к укрепрайону возле Авдеевки. Они применили установку разминирования "Горыныч", которая позволила нескольким подразделениям пройти по образованному коридору.

"Они (Боевики ВСУ. — Прим. ред.) просто не ожидали такой наглости", — рассказал ополченец с позывным "Фокс".

По его словам, позиции украинских боевиков уже защищены и сейчас наращиваются силы для дальнейшего наступления.

"До Авдеевки осталось менее километра", — напомнил боец.