Согласно официальным сводкам Минобороны Украины, союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР успешно наступают по всей линии соприкосновения.
Как сообщает Генштаб ВСУ, позиции боевиков украинских вооруженных формирований обстреливают танки, ствольная и реактивная артиллерия на Харьковском, Славянском и Краматорском направлениях. Под Бахмутом российская армия приступила к штурмовым действиям в направлении Вершины и Соледара.
От огневого поражения страдают опорные пункты и скопления техники ВСУ на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях. Также в Запорожье заканчивается перегруппировка российских войск.
Украинские солдаты столкнулись с передовыми частями русской разведки под Марьинкой. Дополнительно российское командование приняло решение усилить подразделения на Криворожском направлении, а потому украинский Генштаб ожидает масштабного наступления.
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