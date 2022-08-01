Генштаб ВСУ: Вооружённые силы РФ ведут наступление по восьми направлениям

Согласно официальным сводкам Минобороны Украины, союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР успешно наступают по всей линии соприкосновения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, позиции боевиков украинских вооруженных формирований обстреливают танки, ствольная и реактивная артиллерия на Харьковском, Славянском и Краматорском направлениях. Под Бахмутом российская армия приступила к штурмовым действиям в направлении Вершины и Соледара.

От огневого поражения страдают опорные пункты и скопления техники ВСУ на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях. Также в Запорожье заканчивается перегруппировка российских войск.

Украинские солдаты столкнулись с передовыми частями русской разведки под Марьинкой. Дополнительно российское командование приняло решение усилить подразделения на Криворожском направлении, а потому украинский Генштаб ожидает масштабного наступления.