Спрятавший сыновей Данилов накинулся на украинцев, желающих выехать из страны

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал петицию к главе государства Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"‎Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут", — возмущается политик, спрятавший собственных сыновей на Западе.

Еще в начале спецоперации несколько источников, среди которых был и украинский блогер Анатолий Шарий, сообщили, что секретарь СНБО в середине февраля вывез с Украины сыновей призывного возраста.

Напомним, петиция к президенту Украины Зеленскому появилась на сайте его администрации и уже набрала нужные 25 тысяч "голосов". Теперь он вынужден рассмотреть её.