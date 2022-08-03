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Спрятавший сыновей Данилов накинулся на украинцев, желающих выехать из страны

Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал петицию к главе государства Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста.

Спрятавший сыновей Данилов накинулся на украинцев, желающих выехать из страны

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"‎Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут", — возмущается политик, спрятавший собственных сыновей на Западе.

Еще в начале спецоперации несколько источников, среди которых был и украинский блогер Анатолий Шарий, сообщили, что секретарь СНБО в середине февраля вывез с Украины сыновей призывного возраста.

Напомним, петиция к президенту Украины Зеленскому появилась на сайте его администрации и уже набрала нужные 25 тысяч "голосов". Теперь он вынужден рассмотреть её.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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