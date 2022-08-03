Перелома на донецком направлении надо ждать к концу августа.
Об этом сообщил военкор Александр "Варяг" Матюшин и рассказал, когда союзные силы освободят ДНР.
Сейчас объединенная армия продвигается вперед на севере республики. 2 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще шести населенных пунктов ДНР.
"Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами — это вопрос двух-трёх недель. После этого начнется наше полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что украинский фронт в скором времени рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военный журналист.
Тем временем ВСУ бомбят мирных жителей, которых Киев зачем-то называет своими гражданами.
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