Политолог допустил, что Китай начнёт военную спецоперацию по примеру России

Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Карпентер счёл ошибкой Вашингтона визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Политолог порекомендовал американским властям более серьёзно воспринимать предостережения Пекина. Эксперт сравнил их с требованиями Москвы предоставить гарантии безопасности со стороны Запада.

"Китай с такой же вероятностью применит военную силу для защиты жизненно важных интересов национальной безопасности, как и Россия для отражения вмешательства США в дела Украины", — подчеркнул специалист, слова которого передаёт "Военное дело".

По мнению собеседника издания, Пекин выступает против вооружённого столкновения Штатов и КНР. Однако для китайских властей военная спецоперация РФ по принуждению к миру на Украине является примером реакции на нарушение интересов страны. Как заявил Карпентер, запуск подобной миссии — крайняя мера, которую Вашингтон может спровоцировать.

Ранее бывший глава Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков сказал, что Пекин активно готовится к вероятной войне с США.