Волонтёр Клим: азовцы* стали расходным материалом, до которых Киеву нет дела

Волонтёр со Львова Ксения Клим возмущена тем, что боевиков неонацистского полка "Азов"* использовали как пушечное мясо, до которого Украине теперь нет дела.

"Они стали каким-то таким расходным материалом. Были договоренности, какие-то протоколы, которых никто не видел", — отметила она.

Волонтёр провела параллель между договорённостями по зерну и гарантиями сохранения жизни азовцам*.

"Когда речь шла о зерне для мира, зажравшегося, то все видели эти договорённости, как это происходило, какие гарантии, кто их подписывал. А тут выходит, что человеческая жизнь не имеет никакой цены. Так выходит, что мы считаем, сколько миллионов оружия мы выстреливаем ежедневно, но не считаем, сколько крови пролито", — заключила она.

Также Ким добавила, что прежде чем выводить боевиков нацбата с завода "Азовсталь", необходимо было заключить двусторонние соглашения между Россией и Украиной относительно дальнейшего статуса военнопленных азовцев*.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Киев приказал обстрелять изолятор в Еленовке для уничтожения свидетелей.