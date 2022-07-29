Швыткин: Киев приказал обстрелять изолятор в Еленовке для уничтожения свидетелей

Обычно Киев придерживается тактике запугивания, однако провокация в Еленовке имела сразу несколько целей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя Pravda.Ru обстрел изолятора с пленными боевиками в посёлке на территории Донецкой Народной Республики.

"Это ещё раз подчеркивает то, что проукраинский, профашистский режим уничтожает как простой украинский народ, так и военнослужащих ВСУ. Для них нет разницы", — сообщил он.

Швыткин отметил, что в отношении членов националистического батальона "Азов"* проводятся определённые следственные действия, в рамках которых они дают свидетельские показания. По мнению собеседника Pravda.Ru, к ответственности будут привлечены все лица, которые совершали военные преступления против мирных жителей.

"Вплоть до президента Украины Владимира Зеленского, который отдаёт соответствующие приказы", — заявил Швыткин.

Именно поэтому киевское руководство приняло решение уничтожить свидетелей, считает он. Также, по мнению Швыткина, колония в Еленовке подверглась ударам для того, чтобы запугать других боевиков ВСУ.

"Думаю, провокации подобного рода, попытки их будут продолжаться. Ещё раз призываю, всем вооружённым формированиям ВСУ немедленно сложить оружие и сдаться в плен", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее украинские войска ударили по изолятору в Еленовке, где содержатся пленные бойцы нацбата "Азов"*.

"Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация", — отметили в Минобороны.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.