Новый БПЛА концерна "Алмаз-Антей" поможет ВС РФ в разведке и определении целей в ходе СВО на Украине.
Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на ведущего российского эксперта в области беспилотников Дениса Федутинова.
Концерн воздушно-космической обороны уже объявил о запуске в производство многофункционального лёгкого БПЛА. Эксперт отметил, что операция показала востребованность у подразделений малоразмерных беспилотников, в том числе мультикоптеров.
"Системы позволяют подразделениям низшего звена оперативно получать критически важные данные видовой разведки в ближнем радиусе действия, буквально "за холмом" или "за домом", если говорить про работу в городских условиях, существенно повышая их ситуационную осведомленность, а значит, снижая потери и повышая результативность действий в целом", — объяснил Федутинов.
То, что именно компании из РФ могут не просто закрыть их дефицит, но и обеспечить постоянное пополнение, обеспечивает наилучшее решение проблемы.
Управление беспилотным аппаратом производится с планшета, ноутбука или мобильного телефона. БПЛА имеет высокую прочность и малый вес.
Скорость новинки — 120 км/час, а все характеристики по маневренности лучше по сравнению с аналогами.
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