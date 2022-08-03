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Анпилогов: ВСУ боятся наступления РФ на Днепр, поэтому выжигают Донбасс

Силовые структуры

Пехота ВСУ без поддержки артиллеристов несет тяжёлые потери и уходят с первой линии обороны.

Анпилогов: ВСУ боятся наступления РФ на Днепр, поэтому выжигают Донбасс

Об этом сообщил глава фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.

"Мы это видим и в Соледаре, и в Артёмовске, и в Песках. Это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в Донбассе", — сказал аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

Сейчас националисты торопятся оставить населённые пункты, которые оказываются под угрозой окружения. Например, Углегорская ТЭЦ — её можно было оборонять, однако под угрозой полного окружения гарнизона была сдана.

А уходить бандеровцы стали в направлении Днепропетровска. В целом это классическая оборонительная линия, которую использовали советские войска при отступлении и гитлеровцы при наступлении советских войск в 1943–1944 гг. А тактика живого щита сегодня заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали фашисты на территории Украины в те годы.

Удобство линии в том, что там возвышенный правый берег, где удобно обороняться, размещать артиллерию и полностью просматривать левый берег.

"Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга. Именно поэтому Украина боится наступления российских войск с Херсона на Кривой Рог с тем, чтобы отсечь войска", — подчёркивает обозреватель.

Поэтому и декларируется наступление на плацдарм ВС РФ с этого плацдарма, чтобы окружить правобережный днепровский оборонительный рубеж и, взяв Николаев и Одессу, окончательно решить вопрос отсечения Украины от моря.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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