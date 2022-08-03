Эффективность артогня союзных сил в Донбассе увеличилась за счёт количества ствольной артиллерии, боеприпасов и сочетания проверенных образцов вооружения.
У ВСУ ничего этого нет, отмечает полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.
Он подчеркнул, что сегодня ясны три направления движения российской армии.
"Министр обороны встретился со всеми командующими четырёх группировок. С ними тоже обсуждали конкретную обстановку. Где будет осуществлен главный удар или отвлекающий маневр — посмотрим. Но уже ясно одно. Основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трёх направлениях: Херсон — Запорожье, Одесса — Николаев, Харьков — Донбасс", — заявил эксперт.
По его словам, союзной армии необходимо отодвинуть от границы противника. В холмисто-лесистой местности у Харькова орудуют диверсионные группы националистов. Используя миномёты, они могут обстрелять приграничные районы.
"Не скрою, что нам помогают наводчики и корректировщики из числа неравнодушных харьковчан. Никто вам не назовет их фамилий, но они есть. Разведка наша хорошо работает, спецназ", — подытожил аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.