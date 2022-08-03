Сатановский про визит Пелоси на Тайвань: “Шоу получилось славное!”

Политолог и востоковед Евгений Сатановский сообщил о реальном содержании "заговора США" вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

Спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла на остров якобы с рабочим визитом. Она подтвердила поддержку Тайбэю со стороны Белого дома в вопросах безопасности.

Эксперт отметил, что в обществе было немало домыслов и спекуляций по поводу итогов этого визита. Кто-то даже опасался начала "третьей мировой", кто-то предполагал, что "самолёт бабушки" собьёт армия Китая.

"Шоу получилось славное! Чисто американский заговор: все в диком напряжении, а потом ничего…” — подытожил Сатановский в своём аккаунте мессенджера.

Ранее сообщалось, что американская делегация во главе с Пелоси покинула Тайвань.