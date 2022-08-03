Киев: США передадут Украине три тысячи ракет к системам HIMARS и MLRS

В одобренном Джозефом Байденом новом пакете помощи Киев получит от американцев около трёх тысяч ракет к РСЗО HIMARS и MLRS.

Об этом в эфире Еспресо. TV сообщил военный эксперт из Киева Сергей Згурец.

"Вопрос количества HIMARS и MLRS производен от того, какое количество ракет мы получим от США. Новый пакет военной помощи позволяет вычислить количество ракет, которые мы получим от США. Если мы вычтем из этого пакета 550 млн стоимости артиллерийских боеприпасов, то на остаток суммы будет в пределах 400 млн. К тому же стоимость одной управляемой ракеты, в зависимости от типа, составляет в пределах 105 — 150 тыс., то можем рассчитывать, что в этом пакете мы получим около 3 тыс. ракет к системам HIMARS и MLRS", — заявил аналитик.

Он отметил, что общее количество артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм составит 449 тыс. плюс одна тысяча управляемых "выстрелов" этого же калибра. В прошлом году в США было изготовлено 50 тысяч ракет, а заказ на текущий год в США составляет около девяти тысяч ракет.

У Киева есть общее число пусковых установок РСЗО — 22 штуки высокоточных систем, которые могут выпустить 168 ракет в одном залпе, отметил Згурец. Каждая ракета имеет дальность 80 километров и индивидуальную наводку.