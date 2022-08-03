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Анпилогов: Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему

Силовые структуры

Армия России прощупывает линию обороны националистов в Донбассе в разных точках.

Анпилогов: Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему

Об этом сообщил глава фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.

Владимир Зеленский накануне заявил, что на донецком направлении украинская армия не может сломать преимущество ВС РФ в артиллерии и в личном составе. Это особенно ощутимо в районе Песок и Авдеевки, отметил лидер страны и добавил, что, "там просто ад".

Анпилогов подчеркнул, что у н. п. Песок обрушились оборонительные линии ВСУ и они отступили, неся колоссальные потери.

"Даже украинская сторона признаёт, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия. Ещё косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы. Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону", — заявил эксперт.

Боевики без поддержки артиллеристов несут потери и вынуждены оставлять линию обороны в Артёмовске, Соледаре и в Песках, подытожил обозреватель.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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