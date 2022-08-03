В Ровенской области Украины начали готовить план эвакуации граждан на случай “вторжения из Белоруссии”.
Об этом 3 августа сообщил телеканал ТСН, ссылаясь на местных чиновников.
По информации, в территориальных общинах уже создаются эвакуационные пункты. Сначала планируют вывозить людей из Варашского и Сарненского районов. В случае срочной необходимости эвакуации граждане будут оперативно проинформированы.
Характерно, что эта подготовка к возможной эвакуации вовсе не означает риска нападения Белоруссии на Украину. Так в Ровно “готовятся ко всем вариантам развития событий”.
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