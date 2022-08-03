На Украине готовят план эвакуации населения на случай “вторжения из Белоруссии”

В Ровенской области Украины начали готовить план эвакуации граждан на случай “вторжения из Белоруссии”.

Об этом 3 августа сообщил телеканал ТСН, ссылаясь на местных чиновников.

По информации, в территориальных общинах уже создаются эвакуационные пункты. Сначала планируют вывозить людей из Варашского и Сарненского районов. В случае срочной необходимости эвакуации граждане будут оперативно проинформированы.

Характерно, что эта подготовка к возможной эвакуации вовсе не означает риска нападения Белоруссии на Украину. Так в Ровно “готовятся ко всем вариантам развития событий”.