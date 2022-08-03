Кошкин: Полноценной войны в Нагорном Карабахе не будет

Полномасштабной войны и боевых действий в Нагорном Карабахе не будет.

Об этом сообщает портал "Иди и Смотри" со ссылкой на заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана провело операцию "Возмездие" и взяло несколько высот в Нагорном Карабахе. Два военнослужащих Нагорного Карабаха погибли, 14 получили различные ранения.

"Сразу же говорить о полномасштабных, широких боевых действий, как было в 44-дневную войну… я думаю, не будет такого", — отметил обозреватель.

Он отметил, что стычки возобновляются в связи с внутриполитическими событиями в Армении и Азербайджане, которые связаны с борьбой за власть.