Полномасштабной войны и боевых действий в Нагорном Карабахе не будет.
Об этом сообщает портал "Иди и Смотри" со ссылкой на заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана провело операцию "Возмездие" и взяло несколько высот в Нагорном Карабахе. Два военнослужащих Нагорного Карабаха погибли, 14 получили различные ранения.
"Сразу же говорить о полномасштабных, широких боевых действий, как было в 44-дневную войну… я думаю, не будет такого", — отметил обозреватель.
Он отметил, что стычки возобновляются в связи с внутриполитическими событиями в Армении и Азербайджане, которые связаны с борьбой за власть.
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