Военкор Поддубный: Киев отправил на передовую 600 человек за трое суток

У ВСУ остаётся всё меньше шансов удержать позиции в районе Авдеевка-Пески. Однако Киев продолжает попытки перебросить к линии боевого столкновения новые силы. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист отмечает в своём Telegram-канале, что первая линия обороны, которую ВСУ возводили годами, прорвана. А артиллерия ВС РФ при поддержке авиации наносит массированные удары по позициям противника. И возможность провести там перегруппировку также постепенно сходит на нет.

Но киевский режим, несмотря на это, не оставляет попыток перебросить на фронт пополнение, которое состоит преимущественно из неопытных мобилизованных бойцов.

Так, за последние трое суток на передовые позиции было отправлено 600 человек, но добрались до них меньше сотни, заявляет репортёр.