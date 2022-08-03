ISW: союзные силы решили атаковать Авдеевку в лоб

Силы РФ решили штурмовать Авдеевку в лоб, а не ждать, пока ВСУ отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций. К такому выводу пришли эксперты Американского института изучения войны (ISW) в своём новом докладе.

Аналитики из США указывают на появившиеся в Сети видеозаписи, в которых говорится, что союзные силы вытеснили украинских бойцов с их позиций вокруг вентиляционной шахты Бутовской к юго-западу от Авдеевки.

Позиции вокруг этой шахты называют ключевым оборонительным форпостом Авдеевки с 2015 года, добавляют эксперты.

Они также признали, что армия РФ продолжает наступать на Пески к западу от Авдеевки. И предположили, что российские военные попытаются захватить трассу Е50, соединяющую два этих населённых пункта.

Ранее эксперт Юрий Подоляка заявил, что союзные силы буквально перемалывают ВСУ в районе Донецка.