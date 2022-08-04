Ходарёнок: контрнаступление ВСУ на Херсон и юг в целом — официально всё

У Киева больше нет сил для проведения контрнаступления на Херсон и юг Украины. Этот вопрос можно считать закрытым. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт кратко объяснил, что произошло с ВСУ за последние несколько дней.

Сначала армии Украины отдали приказ оттянуть все боеспособные соединения и тяжёлую артиллерию из Донбасса для подготовки "контрнаступления на Херсон". А после того, как артиллерия покинула позиции в селе Пески, российская артиллерия огневым валом двое суток "вспахивала" позиции ВСУ.

Журналист отметил, что украинские военные смогли найти для "ответа" только 120-мм миномёты, дальность стрельбы у которых втрое меньше, чем у самой слабой пушки.

При этом главком ВСУ Валерий Залужный всеми доступными способами давал понять президенту Владимиру Зеленскому, что "фронт уходит", добавил аналитик.

В итоге Зеленский дал указание вернуть эшелоны и автовозы с артиллерией назад, но было уже поздно. Пушки застряли на полпути, а восточный фронт в Песках и Авдеевке начал сыпаться.

"Гениальность этого тактического решения просто зашкаливает", — заключил Ходарёнок в своём Telegram-канале.