У Киева больше нет сил для проведения контрнаступления на Херсон и юг Украины. Этот вопрос можно считать закрытым. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.
Эксперт кратко объяснил, что произошло с ВСУ за последние несколько дней.
Сначала армии Украины отдали приказ оттянуть все боеспособные соединения и тяжёлую артиллерию из Донбасса для подготовки "контрнаступления на Херсон". А после того, как артиллерия покинула позиции в селе Пески, российская артиллерия огневым валом двое суток "вспахивала" позиции ВСУ.
Журналист отметил, что украинские военные смогли найти для "ответа" только 120-мм миномёты, дальность стрельбы у которых втрое меньше, чем у самой слабой пушки.
При этом главком ВСУ Валерий Залужный всеми доступными способами давал понять президенту Владимиру Зеленскому, что "фронт уходит", добавил аналитик.
В итоге Зеленский дал указание вернуть эшелоны и автовозы с артиллерией назад, но было уже поздно. Пушки застряли на полпути, а восточный фронт в Песках и Авдеевке начал сыпаться.
"Гениальность этого тактического решения просто зашкаливает", — заключил Ходарёнок в своём Telegram-канале.
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