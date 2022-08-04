В Китае местные граждане высмеяли желание президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпинем.
К примеру, читатели издания "Гуаньча" довольно резко отреагировали на его "желание". Китайцев возмутила несвоевременность слов лидера Незалежной на фоне скандала из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Наши лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками", — пишет один из пользователей.
Многие припомнили, что именно Офис президента Украины принял решение отобрать компанию "Мотор Сич" в госсобственность, в обход интересов всех китайских инвесторов, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что желает "напрямую" говорить с Цзиньпинем на тему российской спецоперации. Он надеется, что Пекин угрозой санкций "усмирит" Москву.
В июне лидер Китая в телефонном разговоре с Кремлём подчеркивал, что стороны должны добиваться урегулирования кризиса на Украине.
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