В Китае не захотели говорить с "бездельником" Зеленским

В Китае местные граждане высмеяли желание президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпинем.

К примеру, читатели издания "Гуаньча" довольно резко отреагировали на его "желание". Китайцев возмутила несвоевременность слов лидера Незалежной на фоне скандала из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Наши лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками", — пишет один из пользователей.

Многие припомнили, что именно Офис президента Украины принял решение отобрать компанию "Мотор Сич" в госсобственность, в обход интересов всех китайских инвесторов, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что желает "напрямую" говорить с Цзиньпинем на тему российской спецоперации. Он надеется, что Пекин угрозой санкций "усмирит" Москву.

В июне лидер Китая в телефонном разговоре с Кремлём подчеркивал, что стороны должны добиваться урегулирования кризиса на Украине.