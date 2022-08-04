В Соледаре Донецкой Народной Республики начались бои за промышленную зону. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
В ведомстве напомнили, что этот город пока находится под контролем киевского режима. По словам военнослужащего Народной милиции ЛНР, артиллерия союзных сил подавляет огневые точки противника в промзоне и постепенно продвигается вперёд.
Кроме того, он добавил, что по наблюдательным пунктам ВСУ, расположенным с правой и левой стороны от промышленной зоны, работают танки.
"Наши передовые отряды уже ведут бои за первые участки промзоны", — отметил военнослужащий.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что российская армия вплотную подошла к окраине Соледара, вдоль трассы Артёмовск — Лисичанск начались боевые действия. Помимо этого, он подчеркнул: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции.
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