Народная милиция ЛНР: союзные силы ведут бои за первые участки промзоны Соледара

В Соледаре Донецкой Народной Республики начались бои за промышленную зону. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

В ведомстве напомнили, что этот город пока находится под контролем киевского режима. По словам военнослужащего Народной милиции ЛНР, артиллерия союзных сил подавляет огневые точки противника в промзоне и постепенно продвигается вперёд.

Кроме того, он добавил, что по наблюдательным пунктам ВСУ, расположенным с правой и левой стороны от промышленной зоны, работают танки.

"Наши передовые отряды уже ведут бои за первые участки промзоны", — отметил военнослужащий.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что российская армия вплотную подошла к окраине Соледара, вдоль трассы Артёмовск — Лисичанск начались боевые действия. Помимо этого, он подчеркнул: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции.