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Армия России вплотную подошла к юго-восточным окраинам Соледара

Силовые структуры

Российская армия вплотную подошла к окраине города Соледара, вдоль автотрассы Артёмовск — Лисичанск идут бои.

Армия России вплотную подошла к юго-восточным окраинам Соледара

Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции Экстра. В 1 км юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского", — пишет ополченец в своём аккаунте мессенджера.

По его словам, уже в ближайшие дни Соледар перейдет под контроль ВС РФ и сил Донбасса.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики сообщил, что объединённая армия в Соледаре проводит зачистку от националистических группировок завода стройматериалов Knauf, который в пока частично находится под контролем Вооружённых сил Украины.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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