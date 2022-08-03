Российская армия вплотную подошла к окраине города Соледара, вдоль автотрассы Артёмовск — Лисичанск идут бои.
Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
"Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции Экстра. В 1 км юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского", — пишет ополченец в своём аккаунте мессенджера.
По его словам, уже в ближайшие дни Соледар перейдет под контроль ВС РФ и сил Донбасса.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики сообщил, что объединённая армия в Соледаре проводит зачистку от националистических группировок завода стройматериалов Knauf, который в пока частично находится под контролем Вооружённых сил Украины.
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