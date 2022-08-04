Украинские боевики обстреляли центр Донецка: есть погибшие и раненые

Вооружённые силы Украины нанесли удар по центру Донецка с позиций в населённом пункте Первомайское, есть жертвы и пострадавшие.

Сообщается, что снаряды упали рядом со зданием театра, где проходило прощание с командиром Ольгой Качурой, а также возле отеля Donbass Palace в Ворошиловском районе города.

Кроме того, очевидцы сообщили РИА Новости, что снаряды попали в два жилых дома по Театральному проспекту в Донецке.

По предварительным данным, как минимум два человека погибли, информация по раненым уточняется. Медики на месте событий оказывают помощь пострадавшим.

Отмечается, что обстрел вёлся снарядами так называемого "натовского" калибра 155 миллиметра. Всего по центру Донецка было выпущено более десяти снарядов.