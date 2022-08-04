ВСУ обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где прощались с Ольгой Качурой

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где проходила церемония прощания с погибшей Ольгой Качурой.

Два украинских снаряда попали в здание театра, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Все собравшиеся эвакуированы в убежища. По данным агентства, в Донецке работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Церемонию пришлось прекратить из-за атаки ВСУ.

Во время прощания с легендарным полковником ДНР под обстрел попали съёмочные группы "Звезды" и "Известий".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России полковнику Качуре с позывным "Корса". Кроме того, ей присвоили звание Героя ДНР. Женщина погибла в результате попадания снаряда в автомобиль, в котором она находилась. Качура командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции ДНР.