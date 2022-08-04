Киев забеспокоился: в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники

Самолёты военно-транспортной авиации привозят в Белоруссию иностранных участников "Армейских международных игр".

Все приземляются на военном аэродроме, чтобы включиться в конкурс "Уверенный приём", сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

В этапах конкурса команды будут соревноваться в радиообмене, работе на IT-оборудовании, радиоориентировании и прочих дисциплинах.

Появление на белорусской территории иностранцев, в том числе из РФ, означает, что у Украины появился очередной повод для беспокойства, ведь Киев с начала СВО с опаской посматривает на северного соседа.

Агентство "Укринформ" ранее сообщило, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что, если армия Белоруссии войдёт на территорию их страны, Киев незамедлительно разрывает дипотношения с Минском.