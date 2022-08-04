Болтенков: показания пленных ВСУ о гуманности РФ опасны для Киева

Есть весьма веские причины, по которым показания украинских военнопленных несут опасность для Киева.

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он отметил, что для киевской власти, обманывающей украинское население бравурной пропагандой, лучше "мёртвые герои, чем живые пленные".

Комментируя удар националистов по расположенному в Еленовке СИЗО, когда погибли полсотни военнопленных, аналитик отметил, что в показаниях сдавшиеся в плен нацисты "Азова"* будут расходиться с пропагандой киевского режима.

"Украина объявила "азовцев"* героями. Но уже первая партия "азовцев"* начала рассказывать, что российские солдаты над ними не издеваются, не пытают, не кастрируют, а нормально кормят и лечат. Такое поведение и такие речи украинским властям не нужны — их слова идут вразрез пропаганде и рушат мифы", — цитирует военного историка издание "Известия".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.