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Генерал ВСУ: армия Украины готовится к обороне на киевском направлении

Силовые структуры

ВСУ готовятся к обороне на киевском направлении. Националисты предполагают остановить наступление ВС РФ на дальних подступах к Киеву.

Генерал ВСУ: армия Украины готовится к обороне на киевском направлении

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По словам украинского генерал-лейтенанта, в армии Незалежной проведён тщательный анализ действий российских войск в Киевской области, чтобы отреагировать на новое наступление РФ.

Наев отметил, что Генштаб Украины якобы смог организовать оборону Киева так, чтобы имеющимся вооружением наносить удары по ВС РФ на дальних подступах к столице.

Генерал убеждён, что в следующий раз РФ уж точно не сможет преодолеть оборону ВСУ. Теперь-то украинские боевики подготовились к наступлению России лучше, чем в предыдущий раз, заявил он.

Командующий украинскими войсками высказал уверенность, что ВСУ будут пользоваться полной поддержкой местных граждан.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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