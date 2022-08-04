ВСУ готовятся к обороне на киевском направлении. Националисты предполагают остановить наступление ВС РФ на дальних подступах к Киеву.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
По словам украинского генерал-лейтенанта, в армии Незалежной проведён тщательный анализ действий российских войск в Киевской области, чтобы отреагировать на новое наступление РФ.
Наев отметил, что Генштаб Украины якобы смог организовать оборону Киева так, чтобы имеющимся вооружением наносить удары по ВС РФ на дальних подступах к столице.
Генерал убеждён, что в следующий раз РФ уж точно не сможет преодолеть оборону ВСУ. Теперь-то украинские боевики подготовились к наступлению России лучше, чем в предыдущий раз, заявил он.
Командующий украинскими войсками высказал уверенность, что ВСУ будут пользоваться полной поддержкой местных граждан.
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Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.