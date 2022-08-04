Вооружённые сил Украины в Кировском районе Донецка атаковали исправительную колонию №124.
По информации мэра города Алексея Кулемзина, там содержатся военнопленные, как и в Еленовке. В результате удара националистов погиб один заключённый, ещё два человека ранения. Позже один скончался.
Напомним, утром в Донецке был обстрелян центр города.
Там сегодня проходила церемония прощания с Ольгой Качурой (позывной Корса). Церемонию пришлось перенести.
По данным НМ ДНР, в результате атаки бандеровцев погиб человек.
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