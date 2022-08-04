Боевики ВСУ атаковали исправительную колонию №124 в Донецке

Вооружённые сил Украины в Кировском районе Донецка атаковали исправительную колонию №124.

По информации мэра города Алексея Кулемзина, там содержатся военнопленные, как и в Еленовке. В результате удара националистов погиб один заключённый, ещё два человека ранения. Позже один скончался.

Напомним, утром в Донецке был обстрелян центр города.

Там сегодня проходила церемония прощания с Ольгой Качурой (позывной Корса). Церемонию пришлось перенести.

По данным НМ ДНР, в результате атаки бандеровцев погиб человек.